Perché tra Calenda e Sachs il bugiardo e propagandista è Calenda
Abbondantemente commentato, circola molto sui social lo spezzone di trasmissione in cui Carlo Calenda si confronta con l’economista e professore della Columbia University Jeffrey Sachs al quale, a un certo punto della discussione, dà del “bugiardo” e del “propagandista putiniano”. Circola, il video, anche perché Calenda lo promuove, essendone a quanto pare orgoglioso. Non ci sarebbe alcuna ragione per occuparsi di una cianfrusaglia politica come Calenda, e ancor meno dei suoi show televisivi, se non fosse che tutto in quello pseudodibattito (dove peraltro si è permesso a uno degli interlocutori di insultare l’altro, non bello) è perfettamente esemplare della distorsione ideologica che subiamo da anni e che ha portato l’Europa nel vicolo cieco in cui ora si trova. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
Carlo Calenda. . Caro #Landini, perchè il 25 non scendiamo in piazza per il lavoro invece che per slogan generici? Perché mentre ti occupi costantemente di altro, Stellantis sta smantellando la produzione in Italia e mettendo sulla strada un sacco di gente. M - facebook.com Vai su Facebook
Il Green Deal europeo va cancellato perché così com’è ora rischia di creare una crisi sociale enorme, senza però ridurre i costi ambientali. La transizione ecologica va compiuta progressivamente e in maniera bilanciata, altrimenti rischiamo di far crollare defini - X Vai su X
Piazzapulita, scontro Calenda-Sachs da Formigli: “Bugiardo” - Carlo Calenda gela così l’economista Jeffrey Sachs nello studio di Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. padovanews.it scrive
Calenda contro un collega: “rissa” in diretta tv - Calenda, leader di Azione, ha affrontato un diverbio in diretta televisiva con un altro ospite della stessa trasmissione. Da newsmondo.it