Perché si cambia l’ora adesso se si consuma di più in inverno | quando avviene il vero risparmio
Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre torna l’ora solare e le lancette si sposteranno indietro di sessanta minuti per riallineare l’orario civile con la posizione del Sole nei mesi più freddi. Il cambio segna la fine dell’ora legale e permetterò di sfruttare le ore di luce mattutine, con un conseguente risparmio di energia elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
