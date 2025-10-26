Perché si cambia l’ora adesso se si consuma di più in inverno | quando avviene il vero risparmio

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre torna l’ora solare e le lancette si sposteranno indietro di sessanta minuti per riallineare l’orario civile con la posizione del Sole nei mesi più freddi. Il cambio segna la fine dell’ora legale e permetterò di sfruttare le ore di luce mattutine, con un conseguente risparmio di energia elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it