Perché non mi fai un sorriso? Che bel cu*o! | l’esperimento di realtà virtuale per far sentire agli uomini cos’è il catcalling – Il video

«Dove vai tutto solo?», «Che bel culo!», «Oh ma che ti credi bello? Sto solo facendo un complimento!». Frasi che suonano strane, quasi assurde, ma solo perché rivolte a un uomo. Eppure, sono le stesse parole inappropriate che molte donne, se non tutte, si sono sentite rivolgere almeno una volta nella vita. Perché no, non tutti gli uomini molestano, ma sì, chi molesta è (quasi) sempre un uomo. Basta invertire i ruoli e tutto appare più reale. Quando dei perfetti sconosciuti si arrogano il diritto di rivolgersi a una persona con fischi, versi, commenti inopportuni o esplicitamente volgari, e spesso a sfondo sessuale, stanno attuando una forma di molestia verbale nota come catcalling (letteralmente “chiamare il gatto”, dall’inglese cat e calling ). 🔗 Leggi su Open.online