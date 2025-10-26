Perché Magnini ha pianto per Rosolino a Ballando con le Stelle | Una battaglia silenziosa

Durante la puntata di Ballando con le stelle 2025 andata in onda ieri sera, Filippo Magnini si è commosso per Massimiliano Rosolino e ha spiegato che il nuotatore sta vivendo “una battaglia silenziosa”. Le sue parole, che hanno sollevato un certo brusio sui social, potrebbero riferirsi ai problemi di salute della compagna di Rosolino, Natalia Titova, che da tempo combatte con l’osteomielite, un’infezione e infiammazione cronica delle ossa. Oppure, ipotizza qualcuno, potrebbero riferirsi ai problemi di osteoartrosi di cui Rosolino aveva parlato in passato. Ma perché Mariotto deve fare questi versi mentre Filippo Magnini ha un attimo di commozione? #BallandoConLeStelle pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

