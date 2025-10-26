Perché l’ATP di Parigi non si giocherà più a Bercy? Come si chiama la nuova località

Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre si giocherà il Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo ATP di questo livello per questa stagione. Si giocherà sul cemento della capitale francese e al termine di questo evento si dovrebbe avere chiaro il quadro dei qualificati alle ATP Finals, la kermesse riservata ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Ci sarà però una grande novità per quanto concerne la manifestazione tennistica in terra transalpina: si giocherà un impianto diverso rispetto a quello che era diventato abituale. Dal 1986 si giocava infatti a Bercy, nel XII arrodinssement di Parigi, lungo la Senna. 🔗 Leggi su Oasport.it

