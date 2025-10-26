Perché l’ATP di Parigi non si giocherà più a Bercy? Come si chiama la nuova località
Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre si giocherà il Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo ATP di questo livello per questa stagione. Si giocherà sul cemento della capitale francese e al termine di questo evento si dovrebbe avere chiaro il quadro dei qualificati alle ATP Finals, la kermesse riservata ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Ci sarà però una grande novità per quanto concerne la manifestazione tennistica in terra transalpina: si giocherà un impianto diverso rispetto a quello che era diventato abituale. Dal 1986 si giocava infatti a Bercy, nel XII arrodinssement di Parigi, lungo la Senna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Non serve un volo per New York o per Parigi per far felice una donna. Basta una box di Crumbl. Perché in fondo, non siamo poi così complicate… basta che sia dolce. la box da 6 Crumbl é anche in promo speciale da Sir Biscuit. E fidati: costa meno di - facebook.com Vai su Facebook
Parma, la Piccola Parigi… ma perché? https://youtube.com/watch?v=4yuj0tqEwaQ… | #inEmiliaRomagna #ParmaWelcome @parmawelcomeoff - X Vai su X