Perché il presidente dell’associazione Palestinesi non potrà tornare a Milano per un anno | cosa sappiamo

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso un foglio di via per Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia. Non appena è atterrato a Linate per partecipare alla manifestazione per Gaza in programma ieri pomeriggio, Hannoun è stato bloccato e ha ricevuto una denuncia per istigazione a delinquere. Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it