Perché i pediatri stanno prescrivendo ai bambini pomeriggi a teatro come cura
Sperimentata per la prima volta in Emilia Romagna, arriva ora anche in Lombardia l’iniziativa grazie alla quale il teatro diventa una «medicina», senza effetti collaterali, che i pediatri possono prescrivere a bambini e famiglie. I benefici? Numerosi. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Perché i professionisti sanitari devono vaccinarsi contro l’influenza? Per molti motivi! Beh, ovviamente per non beccarci l’influenza visto che siamo in prima linea (noi Pediatri poi viviamo attorniati da un mare di catarro e scatarramenti vari in faccia) Per - facebook.com Vai su Facebook
Perché i pediatri stanno prescrivendo ai bambini pomeriggi a teatro come cura - Sperimentata per la prima volta in Emilia Romagna, arriva ora anche in Lombardia l’iniziativa grazie alla quale il teatro diventa una «medicina», senza effetti collaterali, che i pediatri possono pres ... Come scrive vanityfair.it