Perché i pediatri stanno prescrivendo ai bambini pomeriggi a teatro come cura

Vanityfair.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sperimentata per la prima volta in Emilia Romagna, arriva ora anche in Lombardia l’iniziativa grazie alla quale il teatro diventa una «medicina», senza effetti collaterali, che i pediatri possono prescrivere a bambini e famiglie. I benefici? Numerosi. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

