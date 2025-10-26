Perché i film dei cattivi di Spiderman sono senza Spiderman? C’è una motivazione ben precisa

Oggi vi sveleremo una curiosità interessante che riguarda i film relativi ai personaggi antagonisti di Spider-Man. C’è un motivo ben preciso sul perché in essi non è presente il famoso Uomo Ragno. Le saghe dedicate ai supereroi ottengono sempre un seguito notevole, ed oggi ci concentreremo sulla figura di Spider-Man, ma anche sulla sua curiosa assenza in alcuni film dedicati ai suoi antagonisti. Come avrete avuto modo di vedere, l’Uomo Ragno è assente nelle pellicole che raccontano le vicende dei suoi nemici, ed è interessante andare a scoprire cosa c’è dietro a questa scelta. Ebbene, i film sui rivali di Spider-Man non lo vedono coinvolto perché appartengono ad universi narrativi separati dal Marvel Cinematic Universe, abbreviato in MCU. 🔗 Leggi su Game-experience.it

