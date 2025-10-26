Perché ha ucciso Chiara Poggi Garlasco nuovo ribaltone | verità sconvolgente su Alberto Stasi Chi parla

Il caso di Garlasco torna di nuovo al centro delle cronache giudiziarie. Dopo anni di silenzio e verità processuali ormai considerate acquisite, la Procura di Pavia ha riaperto ufficialmente il fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. La nuova inchiesta, avviata in seguito a un’istanza di revisione e a una serie di nuove verifiche tecnico-scientifiche, sta riportando alla luce vecchi interrogativi e nuovi protagonisti, riaccendendo l’attenzione di pubblico e media su uno dei delitti più discussi della storia giudiziaria italiana recente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

