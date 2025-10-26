Perché ha ucciso Chiara Garlasco nuovo ribaltone | chi sgancia la bomba su Stasi

– Il caso Garlasco torna sotto i riflettori della cronaca giudiziaria italiana. A distanza di anni dalla sentenza definitiva, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire il fascicolo relativo all’ omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita nella propria abitazione il 13 agosto 2007. La nuova indagine nasce da una richiesta di revisione e dall’acquisizione di ulteriori riscontri tecnico-scientifici, rilanciando interrogativi e accendendo nuovamente l’attenzione mediatica su uno dei casi più discussi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Perché ha ucciso Chiara”. Garlasco, nuovo ribaltone: chi sgancia la bomba su Stasi

