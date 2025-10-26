Perché Gabriele Corsi non partecipa a Domenica In con Mara Venier | Hanno fatto altre scelte non ero più adatto

Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica In. Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un secondo momento la sua partecipazione è saltata: "C'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Uno spezzone di gioco era poco efficace per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché Gabriele Corsi non partecipa a Domenica In con Mara Venier: “Hanno fatto altre scelte, non ero più adatto” - Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un secondo momento la sua partecipazione ... Come scrive fanpage.it

Gabriele Corsi verso Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan? Spunta un'indiscrezione - Dopo la rinuncia a Domenica In, per Gabriele Corsi potrebbe essersi aperta la strada verso Sanremo Giovani in sostituzione di Alessandro Cattelan? Segnala comingsoon.it