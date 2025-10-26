Perché è il momento giusto per investire in azioni cinesi

Negli ultimi anni, il mercato azionario cinese ha attraversato una fase complessa, caratterizzata da volatilità, incertezze normative e un contesto economico globale in trasformazione. Tuttavia, secondo Goldman Sachs, questa turbolenza potrebbe nascondere un’importante opportunità. Le azioni cinesi, oggi, appaiono sottovalutate rispetto ai fondamentali e la recente correzione del mercato potrebbe rappresentare un punto d’ingresso strategico per gli investitori con una visione di medio-lungo periodo. Perché investire in azioni cinesi ora. Goldman Sachs ha recentemente ribadito che la redditività delle aziende cinesi e le loro fonti di ricavo globali rimangono solide, nonostante l’instabilità che ha colpito i mercati negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

