Per Rocchi le colpe del rigore concesso al Napoli sono 60% del guardalinee 30% dell’arbitro Mariani 10% del Var

Il rigore concesso al Napoli nella sfida contro l’Inter non fa discutere solo Marotta e Conte. E rrore su tutti i fronti secondo l’Aia (e quindi secondo Rocchi) per quanto riguarda il rigore fischiato da Mariani per il fallo di Mhkitaryan su Di Lorenzo di ieri sera. Sky Sport scrive “60% l’assistente Bindoni, 30% l’arbitro Mariani, 10% il Var Marini. A spanne si può sintetizzare così la percentuale di colpa sul pasticcio del rigore concesso al Napoli, nella valutazione che filtra dalla CAN, la Commissione degli arbitri di A e B diretta da Gianluca Rocchi. Un rigore brutto, di quelli che al designatore proprio non piacciono, concesso con una modalità anche peggiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Rocchi le colpe del rigore concesso al Napoli sono 60% del guardalinee, 30% dell’arbitro Mariani, 10% del Var

Argomenti simili trattati di recente

? Marotta: "Rocchi aveva detto basta rigorini. Giudicate voi questo rigore. Io sono per la centralità dell'arbitro e l'arbitro non può farsi condizionare così pesantemente. Questo episodio ha cambiato la testa dei giocatori, ha generato amarezza e incazzatura gi - facebook.com Vai su Facebook

‘9 GENNAIO’ – Rocchi: “I miei derby, le coppe vinte ed un legame subito sbocciato. Lazio, ora serve qualcosa in più. Taty e Dia…” - X Vai su X

Per Rocchi le colpe del rigore concesso al Napoli sono 60% dell’assistente Bindoni, 30% dell’arbitro Mariani, 10% del Var - E rrore su tutti i fronti secondo l’Aia (e quindi secondo Rocchi) per quanto riguarda il rigore fischiato ... ilnapolista.it scrive

Napoli-Inter, il video del rigore su Di Lorenzo allo SkyTech e cosa ne pensa Rocchi - Una riflessione è stata fatta anche dai vertici arbitrali che avrebbero individuato una gerarchia di ... Lo riporta sport.sky.it

Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Come scrive panorama.it