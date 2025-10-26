Per oltre trent' anni è stato istruttore al Caps | addio all' ex ispettore capo della PolStrada Sergio Pavsler

Per oltre trent'anni è stato istruttore al Caps di Cesena. Si è spento Sergio Pavsler, ispettore capo della Polizia Stradale in quiescenza. Aveva 80 anni. “E' stato un punto di riferimento per le centinaia e centinaia di frequentatori dell’allora Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il locale di Franco Nuschese a Washington è un punto di riferimento, discreto e bipartisan, dove da oltre trent’anni si incontrano capi di Stato, sovrani e anche papi - facebook.com Vai su Facebook

Dopo oltre trent’anni è ripartito un volo commerciale da Mosca a Pyongyang - Domenica sera è partito dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca il primo volo commerciale diretto in oltre trent’anni verso la capitale della Corea del Nord, Pyongyang. Secondo ilpost.it

Il Lanificio Bottoli ricorda Armani: «Oltre trent'anni di collaborazione e 60 collezioni insieme. Veniva dal mondo dei tessuti e questo lo ha fatto diventare il più grande» - Oltre trent'anni di collaborazione e più di sessanta collezioni attentamente passate sotto il suo occhio e le sue mani esperte. Lo riporta ilgazzettino.it

Che cosa è il Leoncavallo, il centro sociale sgomberato dopo oltre trent'anni di occupazione - La proprietà ha chiesto alla Prefettura di liberare la struttura in diverse occasioni, ma la procedura finora non era mai stata portata a termine. Da vanityfair.it