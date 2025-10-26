Per integrare i sistemi industriali non serve annullare le sovranità

L’Ue non sia un sistema chiuso, semmai un tassello dell’alleanza tra democrazie. L’Ue ha certamente bisogno di più compattezza per facilitare una reazione positiva e competitiva delle sue nazioni al cambio di mondo generato da molteplici discontinuità sul piano geopolitico, (geo)economico, tecnologicoindustriale, ambientale, demografico e della ricchezza diffusa socialmente. Ma accelerare la creazione di una Confederazione europea - come più voci di sinistra stanno invocando - che annulli le sovranità nazionali sarebbe un errore perché ne renderebbe più probabile la frammentazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

