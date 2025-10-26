L’Ue non sia un sistema chiuso, semmai un tassello dell’alleanza tra democrazie. L’Ue ha certamente bisogno di più compattezza per facilitare una reazione positiva e competitiva delle sue nazioni al cambio di mondo generato da molteplici discontinuità sul piano geopolitico, (geo)economico, tecnologicoindustriale, ambientale, demografico e della ricchezza diffusa socialmente. Ma accelerare la creazione di una Confederazione europea - come più voci di sinistra stanno invocando - che annulli le sovranità nazionali sarebbe un errore perché ne renderebbe più probabile la frammentazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per integrare i sistemi industriali non serve annullare le sovranità