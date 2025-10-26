Per i vertici dell’Aia Mariani ha sbagliato e l’assistente di più

Errore su tutti i fronti secondo l’Aia (e quindi secondo Rocchi) per quanto riguarda il rigore fischiato da Mariani per il fallo di Mhkitaryan su Di Lorenzo di ieri sera. A questo punto attendiamo con ansia ciò che dirà qualche esponente al programma di Dazn Open Var. Il rigorino effettivamente leggero – va detto – non è poi così diverso da altri che sono stati dati quest’anno (esempio: Milan-Fiorentina) ed è similissimo a quello fischiato su Anguissa in Inter-Napoli dello scorso anno. Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più. Vertici Aia scontenti (Gazzetta). L’edizione online della Gazzetta dello Sport svela la reazione nonché il giudizio da parte dei vertici arbitrali sulla decisione di Mariani sull’episodio Mkhitaryan- Di Lorenzo: “L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

