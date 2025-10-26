Per gli animali non si bada a spese

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non so se sia solo una mia sensazione o se è la realtà, ma ad occhio e croce mi pare che ci sia un aumento esponenziale di animali domestici. Non ho nulla contro questa consuetudine anche se io non ho intenzione di dotarmi di cani e gatti da ospitare nella mia abitazione. Mantenere un animale costa e allora mi chiedo come fanno tante persone in difficoltà a permettersi un compagno del genere. Il mondo è veramente strano. Giorgio Righi Risponde Beppe Boni Non c’è nulla di strano nel possedere un animale domestico, cane o gatto che sia. Per molte persone sole, soprattutto anziani, è un elemento di compagnia fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Per gli animali non si bada a spese - Non so se sia solo una mia sensazione o se è la realtà, ma ad occhio e croce mi pare che ci sia un aumento esponenziale di animali domestici. Scrive ilrestodelcarlino.it

Animali d’affezione. Sì al riparto del primo fondo per le spese veterinarie in favore degli anziani meno abbienti - Approvato ieri in Conferenza Stato Regioni il riparto di circa 700mila euro destinato al sostegno delle spese per visite e operazioni chirurgiche veterinarie e per l’acquisto di farmaci veterinari per ... Secondo quotidianosanita.it

Bonus animali domestici 2025/ Aiuti per coprire le spese veterinarie: come richiederlo? - In arrivo nuovi bonus per coprire le spese veterinarie degli animali domestici 2025 d'affezione. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Animali Bada Spese