Per gli animali non si bada a spese

Non so se sia solo una mia sensazione o se è la realtà, ma ad occhio e croce mi pare che ci sia un aumento esponenziale di animali domestici. Non ho nulla contro questa consuetudine anche se io non ho intenzione di dotarmi di cani e gatti da ospitare nella mia abitazione. Mantenere un animale costa e allora mi chiedo come fanno tante persone in difficoltà a permettersi un compagno del genere. Il mondo è veramente strano. Giorgio Righi Risponde Beppe Boni Non c’è nulla di strano nel possedere un animale domestico, cane o gatto che sia. Per molte persone sole, soprattutto anziani, è un elemento di compagnia fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it