Per gli amanti delle detective al femminile risolute e combattive
B LANCA Genere: poliziesco Regia: Nicola Abbatangelo. Con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Pac, Pierpaolo Spollon, Antonio Zavatter, Gualtiero Burzi, Federica Cacciola, Sara Ciocca. Su Rai1 e RaiPlay “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › “Blanca 3”: tra suore scomparse e un nuovo amico a 4 zampe ritorna la serie poliziesca di Rai 1 Blanca Ferrando è tornata. La consulente ipovedente che lavora presso il commissariato San Teodoro di Genova è alle prese con nuove indagini, segreti e cambiamenti personali. Leggi anche › Maria Chiara Giannetta: «Blanca non è una supereroina, è una donna che cade ma si rialza» Un’inattesa gravidanza la tormenta, mentre il fidato collega Liguori è in procinto di trasferirsi e nella sua vita fa la comparsa Domenico Falena, un contractor con un passato oscuro in Ucraina giunto a Genova per cercare il figlio che crede essere ancora in vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
