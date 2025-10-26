Pennsylvania sparatoria in un campus | un morto e sei feriti

Una sparatoria violentissima che ha sconvolto la Pennsylvania in una notte che ha segnato per sempre la Lincoln University, storicamente università afroamericana. Una persona è stata sottoposta a fermo, mentre sono in corso le indagini sul movente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pennsylvania, sparatoria in un campus: un morto e sei feriti

