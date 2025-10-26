Pelle questi segni rivelano la presenza di un disturbo cardiaco
La pelle può rivelarci come sta il nostro cuore. Ebbene sì, alcuni segni che compaiono sulla stessa talvolta possono essere la spia di malattie cardiovascolari più o meno gravi. Scopriamo insieme a quali manifestazioni dobbiamo prestare attenzione e quali di queste meritano un approfondimento specialistico. La pelle. Dopo la muscolatura scheletrica, la pelle è l'organo più esteso del corpo. Essa è composta da tre strati. Quello più superficiale prende il nome di epidermide ed è composto per la maggior parte da cheratinociti. Lo strato intermedio è il derma e contiene terminazioni nervose, follicoli piliferi, ghiandole sebacee, vasi sanguigni e linfatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
