Pedullà attacca Chivu dopo Napoli Inter | Cambi inspiegabili! Rigore generoso l’arbitro ha bisogno del badante?

Pedullà attacca Chivu dopo Napoli Inter

Inter News 24 Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sulla sconfitta di ieri dell’Inter di Chivu contro il Napoli di Conte. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato così Napoli Inter, criticando Chivu per alcuni aspetti. SU NAPOLI INTER – « Il Napoli vince, meritando, con la partita giusta tatticamente. Ci sono stati episodi arbitrali che puntualizzerò. I cambi di Chivu sono stati incomprensibili, il secondo tempo dell’Inter non pervenuto, non è da grande squadra. Conte ha risposto sul campo, l’organico è da squadra top, deve dimostrare di avere un organico che può fare la differenza come ha fatto contro l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

