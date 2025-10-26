Pedopornografia violenze sessuali su minori | un arresto a Novara
Pedopornografia: un arresto a Novara. Nell’ambito delle attività della polizia di Stato a tutela dei minori, il centro operativo per la sicurezza cibernetica (cosc) di Torino ha concluso un’importante operazione di contrasto alla pedopornografia online che ha portato all’arresto di cinque persone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
(Adnkronos) - Violenze sessuali su bambini riprese in alcuni video, poi diffuse e scambiate sul web. Per questo cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate per pedopornografia online. L'operazione, condotta anche
Pedopornografia online, 4 arresti a Torino e uno a Novara: «Immagini di violenze sessuali con bambini in tenera età»
5 arresti a Torino per pedopornografia online, scovati video di violenze sessuali su bimbi molto piccoli - Operazione "Dark Seeder": 5 arresti e 5 denunce a Torino per pedopornografia online. Scrive virgilio.it
Pedopornografia, quattro arresti a Torino e uno a Novara - Gli arrestati, di età compresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, anche relativi a violenze sessuali con bambini in tenera età nonchè m ... Come scrive rainews.it
Pedopornografia online, maxi operazione a Torino: cinque arresti e dieci indagati - L’attività investigativa, avviata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, è stata portata avanti anche con modalità sotto copertura, permettendo agli agenti di individuare ... quotidianopiemontese.it scrive