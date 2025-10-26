Pedofilo in manette alla Barona | Violenze sui piccoli vicini di casa
di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO La casa arredata come fosse una ludoteca, con giochi e poster di cartoni animati alle pareti. Le caramelle e i regali elargiti in abbondanza ai piccoli vicini, di cui a poco a poco si era conquistato la fiducia. Un nomignolo, “nonno“, con cui veniva chiamato dai ragazzi con cui aveva un rapporto confidenziale, in particolare nel centro sportivo di una squadra di calcio dilettantistica dove aveva lavorato come tuttofare. Elementi che ora, alla luce di quanto affiorato grazie alle indagini della polizia, mettono i brividi perché l’uomo, sessantasettenne italiano, è stato arrestato lo scorso mercoledì con l’accusa pesantissima di violenza sessuale su minori: avrebbe costretto due fratellini di 11 e 12 anni a subire palpeggiamenti e strusciamenti mentre si trovavano dentro casa sua in zona Barona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
