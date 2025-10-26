Pederobba sotto shock | muore a 18 anni Chiara Zardo trovata senza vita dalla madre

La drammatica scoperta. Una comunità intera, quella di Pederobba nel Trevigiano, è rimasta sconvolta dalla morte improvvisa di Chiara Zardo, giovane di soli 18 anni, avvenuta sabato 25 ottobre 2025. La madre, Elisa Cianillo, titolare di una palestra, aveva lasciato la casa mentre la figlia dormiva. Al suo rientro ha trovato Chiara immobile nel suo letto, priva di sensi. La donna ha immediatamente allertato il Suem e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso decollato da Treviso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

