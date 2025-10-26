Pecco Bagnaia pubblica un post e poi lo cancella dopo il ritiro a Sepang | è pura frustrazione

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Bagnaia pubblica un post e poi lo rimuove dopo il ritiro a Sepang: è pura frustrazione per il pilota della Ducati, che è stato costretto al ritiro nelle fasi finali del GP della Malesia a causa di una foratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

