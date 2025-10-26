Peccioli | inaugurato il nuovo attraversamento dell' Era in località Ripassaia

Pisatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato inaugurato nella mattina di sabato 25 ottobre il nuovo attraversamento sul fiume Era in località Ripassaia, importante collegamento tra l’abitato di Fabbrica e la strada statale 439 Volterrana. L’opera ha migliorato il deflusso delle acque, visto che l’area della sezione idraulica del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

