Peccioli | inaugurato il nuovo attraversamento dell' Era in località Ripassaia

E' stato inaugurato nella mattina di sabato 25 ottobre il nuovo attraversamento sul fiume Era in località Ripassaia, importante collegamento tra l’abitato di Fabbrica e la strada statale 439 Volterrana. L’opera ha migliorato il deflusso delle acque, visto che l’area della sezione idraulica del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Per chiunque entra al piano superiore del Palazzo Senza Tempo di Peccioli i manifesti e le locandine originali dei film di Walt Disney sono visibili praticamente fin dall’inaugurazione del palazzo, nell’estate del 2021. Una collezione straordinaria e unica di q - facebook.com Vai su Facebook

Taglio del nastro per il nuovo attraversamento del fiume Era a Ripassaia. Rinnovato anche il sistema di sicurezza. - È stato inaugurato questa mattina, sabato 25 ottobre, il nuovo attraversamento sul fiume Era in località Ripassaia, importante collegamento tra l’abitato ... Secondo gonews.it