Paz irriconoscibile il Como resta senza gol a Parma

Occasione sprecata. Il Como inciampa nei suoi soliti difetti congeniti e non riesce a dare continuità al brillante successo di settimana scorsa contro la Juventus. Ieri pomeriggio, infatti, la truppa di Fabregas non è andata oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Parma, sprecando così la chance di balzare a ridosso dei primissimi posti. Ai biancoblù manca un goleador da doppia cifra. La lacuna della scorsa stagione sulla carta sembrava essere stata superata dall'acquisto di Alvaro Morata, ma il capitano della Spagna Campione d'Europa non riesce a sbloccarsi ed è ancora a secco di gol con la maglia del Como. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paz irriconoscibile, il Como resta senza gol a Parma

