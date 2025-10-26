Pavard si scusa con i nuovi tifosi | Questo è stato per colpa mia e mi assumo tutta la responsabilità…
Inter News 24 Pavard fa il mea culpa con i nuovi tifosi! Le parole dell’ex centrale di difesa dell’Inter sui social ai supporters del Marsiglia. Benjamin Pavard ha vissuto una serata da incubo nella sconfitta del Marsiglia per 2-1 contro il Lens. L’ex difensore dell’ Inter, protagonista in negativo, ha commesso un fallo da rigore e successivamente segnato un’autorete, diventando un nome ricordato negativamente nella storia recente del club in Ligue 1. Il messaggio sui social: «Mi assumo tutta la responsabilità». Dopo la partita, Pavard ha voluto prendere la parola sui suoi canali social per scusarsi con i tifosi del Marsiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com
