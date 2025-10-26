Pavard serata da incubo! Prima provoca un rigore e poi

Protagonista in negativo della serataccia del Marsiglia in campo contro il Lens (sconfitta in rimonta per gli uomini di De Zerbi), è senza dubbio l'ex Inter Benjamin Pavard. Prima provoca un rigore e nel secondo tempo l'autogol che regala la vittoria ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pavard, serata da incubo! Prima provoca un rigore e poi...

News recenti che potrebbero piacerti

Serata da incubo per l'Inter, ma anche per Benjamin Pavard - X Vai su X

La notizia più bella della serata è stata non aver preso gol. " Dopo la brutta sconfitta contro la Juve, Chivu e la sua squadra hanno completamente cambiato marcia. Da quel momento, l’Inter ha subito soltanto due reti nelle ultime sette gare tra Serie A e Champ Vai su Facebook

Partita da incubo per Pavard, il messaggio del francese: “Questa sconfitta è mia, non sono…” - Il difensore francese è stato protagonista in negativo di alcuni errori che hanno determinato la sconfitta del Marsiglia con il Lens. Come scrive msn.com

Marsiglia, disastro Pavard: rigore commesso e autorete. Entra nella storia: mai dal 2006… - Serata da incubo per l'ex difensore dell'Inter, protagonista in negativo nella sconfitta per 2- Si legge su msn.com

La faticosa intervista di Pavard alla prima con il Marsiglia: non vede l’ora di andar via - Pavard ha esordito con l’Olympique Marsiglia al Vélodrome contro il Lorient: emozione e imbarazzo durante l’intervista pre- Come scrive fanpage.it