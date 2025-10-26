Pavard disastroso al Marsiglia un autogol e due errori gravi in tre giorni | è costretto a scusarsi

Le ultime due partite di Pavard sono state pessime: è stato protagonista in negativo delle sconfitte contro Sporting e Lens ed è finito al centro della polemica in Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

