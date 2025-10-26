Pauroso incidente stradale | quattro feriti un neonato è in codice rosso In ospedale anche la madre

Quotidianodipuglia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pauroso frontale nella serata di oggi, domenica 26 ottobre, sulla strada statale numero 231, in territorio di Bitonto al confine con quello di Modugno (Bari): quattro feriti, tra cui un neonato in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

pauroso incidente stradale quattro feriti un neonato 232 in codice rosso in ospedale anche la madre

© Quotidianodipuglia.it - Pauroso incidente stradale: quattro feriti, un neonato è in codice rosso. In ospedale anche la madre

Approfondisci con queste news

pauroso incidente stradale quattroPauroso incidente stradale: quattro feriti, un neonato è in codice rosso. In ospedale anche la madre - Pauroso frontale nella serata di oggi, domenica 26 ottobre, sulla strada statale numero 231, in territorio di Bitonto al confine con quello di ... Da msn.com

pauroso incidente stradale quattroPauroso incidente in collina: due auto si scontrano violentemente. Quattro persone coinvolte, tra cui un bimbo di 9 anni - 30 in via Bassano, sulla collina est di Trento, nei pressi della località Laste. Come scrive ildolomiti.it

pauroso incidente stradale quattroPauroso incidente in Calabria: quattro feriti - L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso anche alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, mentre Polizia di Stato e Polizia Locale hanno gestito i rilievi di rito e la viabilità ... Secondo zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Pauroso Incidente Stradale Quattro