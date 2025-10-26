Pauroso incidente stradale | quattro feriti un neonato è in codice rosso In ospedale anche la madre

Pauroso frontale nella serata di oggi, domenica 26 ottobre, sulla strada statale numero 231, in territorio di Bitonto al confine con quello di Modugno (Bari): quattro feriti, tra cui un neonato in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pauroso incidente stradale: quattro feriti, un neonato è in codice rosso. In ospedale anche la madre

