Paura in autostrada | vuole buttarsi dal cavalcavia salvato dai carabinieri
Pistoia, 26 ottobre 2025 – Paura oggi, domenica 26 ottobre, alle 18 sulla autostrada A11, dove un uomo ha cercato di buttarsi dal cavalcavia ma è stato salvato dai carabinieri. A dare l'allarme è stato un passante. Subito sono scattati i soccorsi e il tratto di autostrada da Chiesina Uzzanese ad Altopascio in entrambe le direzioni è stato chiuso per circa mezz’ora. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze. Determinante è stato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri di Ponte Buggianese. I militari hanno portato avanti una delicata mediazione fino a convincere l’uomo a desistere dal suo intento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
