Paura a Sepang Rueda centra in pieno Dettwiler | il VIDEO dell' impatto è spaventoso

Momenti di paura a Sepang durante il giro di schieramento della Moto3, a causa di un brutto incidente che ha coinvolto Noah Dettwiler e il campione del mondo José Antonio Rueda. L ’episodio è nato da un’incomprensione in pista: lo svizzero del team CIP Green Power stava procedendo lentamente sul rettilineo tra la terza e la quarta staccata, mentre verificava un possibile problema tecnico sulla sua KTM. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura a Sepang, Rueda centra in pieno Dettwiler: il VIDEO dell'impatto è spaventoso

Approfondisci con queste news

Io non ho paura? Conte risolleva Napoli Inter e Lautaro in tilt? "Vai Toro! Cavalca l'entusiasmo" Sinner numeri da sballo La prima pagina di Tuttosport di domenica 26 ottobre #Tuttosport Vai su Facebook

Il 23 ottobre di 14 anni fa, a Sepang, abbiamo perso il Sic. In quel silenzio improvviso abbiamo capito che niente sarebbe stato più uguale. Ma il suo 58 continua a piegare ancora, nei nostri ricordi e in ogni giovane che prova a affrontare ogni curva se - X Vai su X

Paura a Sepang, Rueda centra in pieno Dettwiler: il VIDEO dell'impatto è spaventoso - Il fuoriclasse belga ha trasformato il calcio di rigore conquistato da Giovanni Di Lorenzo ... Come scrive msn.com

Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler, trasportati via in elicottero: come stanno - Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti ... Segnala fanpage.it

Rueda-Dettwiler, incidente shock in Moto3 prima della gara in Malesia: piloti in ospedale - Paura a Sepang nella gara della classe Moto3, il cui inizio è stato ritardato di quasi due ore dopo un grave incidente avvenuto nel giro di formazione: la moto dello spagnolo ha investito in pieno que ... Scrive tuttosport.com