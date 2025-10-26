Paura a Sepang Rueda centra in pieno Dettwiler | il VIDEO dell' impatto è spaventoso

Momenti di paura a Sepang durante il giro di schieramento della Moto3, a causa di un brutto incidente che ha coinvolto Noah Dettwiler e il campione del mondo José Antonio Rueda. L ’episodio è nato da un’incomprensione in pista: lo svizzero del team CIP Green Power stava procedendo lentamente sul rettilineo tra la terza e la quarta staccata, mentre verificava un possibile problema tecnico sulla sua KTM. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

