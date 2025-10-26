Paura a Isola Sacra | incendio minaccia palazzina di cinque piani
Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un violento incendio davanti ad autosalone ad Isola Sacra: le segnalazioni sono arrivate poco prima delle dieci. Non ci sono feriti o intossicati ma le fiamme hanno avvolto almeno sette automobili in sosta lungo via della scafa, causando danni significativi e mettendo in pericolo le attività commerciali e le abitazioni vicine. Ad oggi le cause restano incerte; Il fuoco sembra essersi diffuso da una delle vetture, fino a coinvolgere, in pochi minuti, le altre automobili. Si è temuto per il peggio quando l’incendio si è fatto pericolosamente vicino all’attività commerciale e alle abitazioni adiacenti, arrivando a minacciare il balcone del primo piano di una palazzina di cinque piani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DOLCETTO O SCHERZETTO? Attenzione: dal 27 al 31 ottobre lo Sporting Isola Bella si trasforma in un club da paura! ? Varchi la porta? Ti regaliamo 5 giorni di accesso libero per provare tutto: ? sala fitness corsi personal traini - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, incendio in un cantiere nautico sul Tevere a Isola Sacra: in fiamme barche e alcuni depositi di attrezzature - Dopo il rogo che giorni fa ha devastato un rimessaggio sul lato di Ostia, sabato le fiamme sono divampate in un cantiere ... Da roma.corriere.it
Incendio in un hotel dell’Isola d’Elba, paura per i 55 ospiti della struttura - Campo nell’Elba, 17 agosto 2025 – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per un incendio divampato in un nuovo hotel, nel weekend di Ferragosto all’isola d’Elba. Si legge su lanazione.it
Incendio in un rimessaggio a Fiumicino: l'intervento degli elicotteri - Incendio in un rimessaggio a Fiumicino: l'intervento degli elicotteri Al lavoro, per spegnere l'incendio divampato alle 12. Come scrive rainews.it