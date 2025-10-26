Paura a Isola Sacra | incendio minaccia palazzina di cinque piani

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un violento incendio davanti ad autosalone ad Isola Sacra: le segnalazioni sono arrivate poco prima delle dieci. Non ci sono feriti o intossicati ma le fiamme hanno avvolto almeno sette automobili in sosta lungo via della scafa, causando danni significativi e mettendo in pericolo le attività commerciali e le abitazioni vicine. Ad oggi le cause restano incerte; Il fuoco sembra essersi diffuso da una delle vetture, fino a coinvolgere, in pochi minuti, le altre automobili. Si è temuto per il peggio quando l’incendio si è fatto pericolosamente vicino all’attività commerciale e alle abitazioni adiacenti, arrivando a minacciare il balcone del primo piano di una palazzina di cinque piani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it