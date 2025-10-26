Paura a Ischia | elicottero di 8 kg radiocomandato cade tra le case
AGI - Ieri sera a Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato un uomo di 58 anni. Poco prima, l'uomo aveva messo in volo sul centro abitato un elicottero telecomandato lungo 1 metro e 70 dal peso di 8 chili. L'aeromodello è precipitato in via De Luca e fortunatamente non ci sono stati danni. L'elicottero, danneggiato, è stato sequestrato. . 🔗 Leggi su Agi.it
