Paura a Ischia | elicottero di 8 kg radiocomandato cade tra le case

AGI - Ieri sera a Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato un uomo di 58 anni. Poco prima, l'uomo aveva messo in volo sul centro abitato un elicottero telecomandato lungo 1 metro e 70 dal peso di 8 chili. L'aeromodello è precipitato in via De Luca e fortunatamente non ci sono stati danni. L'elicottero, danneggiato, è stato sequestrato.

