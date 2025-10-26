Paul Schrader è pronto ad usare l’intelligenza artificiale nel cinema, affermando in una nuova intervista di avere “la sceneggiatura perfetta per fare tutto con l’intelligenza artificiale”. Lo scrittore 79enne di “Taxi Driver” e regista di “First Reformed” ha dichiarato a Vanity Fair che, secondo lui, i film “ saranno sempre più basati sull’intelligenza artificiale “, aggiungendo: “ Penso che manchino solo due anni al primo film basato sull’intelligenza artificiale “. Infatti, ha continuato: “ Oggi ero al telefono con qualcuno per una sceneggiatura che avevo e gli ho detto: ‘Sai, questa sarebbe la sceneggiatura perfetta per fare tutto con l’intelligenza artificiale’ “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul Schrader afferma di avere la sceneggiatura perfetta da far girare all’intelligenza artificiale