Patrick Mouratoglou | Lasciate stare Sinner! Ha guadagnato il diritto di decidere cosa è meglio per lui

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio lasciato sul proprio profilo LinkedIn, Patrick Mouratoglou entra direttamente nel contesto della querelle che si lega a Jannik Sinner e al fatto che, per quest’anno, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Coppa Davis, o meglio dalle sue fasi finali di scena a novembre dove l’Italia è qualificata automatica non perché campione in carica, ma perché Paese ospitante. Questo il testo diffuso dal celebrato allenatore: “ Lasciate stare Jannik Sinner. Da quando ha annunciato che avrebbe saltato la Coppa Davis, in casa, è quello che ho detto alle persone. Ho letto che potrebbe anche saltare Parigi per concentrarsi sulle ATP Finals, ma questo non sembra essere più aggiornato oggi in base a quello che ha detto a Vienna (cioè che ci sarà, N. 🔗 Leggi su Oasport.it

patrick mouratoglou lasciate stare sinner ha guadagnato il diritto di decidere cosa 232 meglio per lui

© Oasport.it - Patrick Mouratoglou: “Lasciate stare Sinner! Ha guadagnato il diritto di decidere cosa è meglio per lui”

Altri contenuti sullo stesso argomento

patrick mouratoglou lasciate starePatrick Mouratoglou deciso: "Lasciate stare Jannik Sinner, la Coppa Davis non è..." - E' decisamente chiaro il pensiero di Patrick Mouratoglou che in un lungo post sul social Linkedin ha preso posizione sulla scelta di Jannik Sinner di non giocare ques ... Riporta msn.com

patrick mouratoglou lasciate stareIl messaggio di Patrick Mouratoglou a Holger Rune dopo il brutto infortunio - Dopo i tanti messaggi di vicinanza da parte dei colleghi, anche il suo ex coach Patrick Mouratoglou ha voluto mandargli un messaggio di stima, spronandolo a trasformare il tremendo infortunio da un ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Patrick Mouratoglou Lasciate Stare