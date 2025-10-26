Patrick Dempsey è un assassino pronto a entrare in azione nel teaser di Memory of a Killer

L'ex star di Grey's Anatomy tornerà sul piccolo schermo a gennaio con uno show ispirato al thriller belga La memoire du Tueur. Patrick Dempsey tornerà presto in tv con una nuova serie intitolata Memory of a Killer, di cui Fox ha condiviso il primo teaser. Il progetto debutterà sugli schermi americani nel mese di gennaio e, per ora, non è stata svelata la data di uscita prevista a livello internazionale o dove bisognerà sintonizzarsi per vedere le puntate. Cosa racconterà la serie con Dempsey Memory of a Killer si ispira al thriller belga La memoire du Tueur ed è stata scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

