Passeggiate notturne feste in paese e campi di zucche | 7 idee per Halloween non lontane da Como

Dalle passeggiate notturne tra i boschi alle feste di quartiere con zucche e street food, fino agli eventi dedicati ai cani e ai bambini: anche quest’anno Halloween in Lombardia offre tantissime occasioni per vivere la notte più magica dell’anno tra mistero, musica e divertimento. Ecco sette idee. 🔗 Leggi su Quicomo.it