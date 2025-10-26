Passeggiate notturne feste in paese e campi di zucche | 7 idee per Halloween non lontane da Como

Quicomo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle passeggiate notturne tra i boschi alle feste di quartiere con zucche e street food, fino agli eventi dedicati ai cani e ai bambini: anche quest’anno Halloween in Lombardia offre tantissime occasioni per vivere la notte più magica dell’anno tra mistero, musica e divertimento. Ecco sette idee. 🔗 Leggi su Quicomo.it

