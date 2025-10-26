Passa a ho entro il 3 novembre | 100 GB 200 SMS e chiamate senza limiti a menod i 6€
Passa a ho Mobile da iliad e operatori virtuali e attiva la tariffa al costo di soli 5,95€ per 100 GB in 4G, 200 SMS e chiamate senza limiti. Devi però fare presto perché l’offerta è attivabile entro e non oltre il 3 novembre 2025. Offerta ho Mobile Meno di una settimana per attivare fibra Tim a meno di 25€. Passa a ho Mobile a soli 5,95€. Passa a ho Mobile a soli 5,95€ al mese, la tariffa low cost dell’operatore virtuale di Vodafone disponibile online e nei negozi fino al 3 novembre 2025, salvo proroghe. È attivabile sia da chi richiede un nuovo numero sia da chi effettua la portabilità da un altro operatore. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
