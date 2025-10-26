Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso dopo le critiche a Ballando | Ha avuto coraggio non voglio banalità

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso e l’esibizione portata in scena a Ballando con le stelle nella puntata del 25 ottobre, una velocissima salsa che ha spinto i giudici a bocciare la performance della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pasquale rocca difende barbaraPasquale La Rocca difende la d’Urso: “se continuate così si chiuderà” ( e lei non va in tv) - Pasquale La Rocca su Barbara d'Urso a Vita in diretta: "se continuate a chiedere lei si chiuderà" ... Si legge su ultimenotizieflash.com

pasquale rocca difende barbaraBallando, Barbara D'Urso 'rimandata': la difesa di La Rocca - Parla il maestro, che fa coppia con la conduttrice nello show di Raiuno: 'Non credo di aver 'spinto' nella direzione sbagliata' ... Segnala adnkronos.com

pasquale rocca difende barbaraBarbara D’Urso e Pasquale La Rocca pronti allo ‘show’ a Ballando con le Stelle/ Stoccata social e spoiler - Barbara D'Urso risponde a Selvaggia Lucarelli con una coreografia audace e plateale a Ballando con le Stelle 2025? Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pasquale Rocca Difende Barbara