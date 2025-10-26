Partono le attività all' asilo nido Ape Maia di piazza Carafa | al via gli inserimenti per 24 bambini ma c' è posto per altri 12
Ora è ufficiale: lunedì 27 ottobre, 24 bambine e bambini da 0 a 36 mesi inizieranno a frequentare l'asilo nido comunale Ape Maia di piazza Carafa, a Chieti Scalo, inaugurato lo scorso 17 ottobre.La struttura, attesa da anni, inizierà ad animarsi di colori, risate, giochi, attività di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
