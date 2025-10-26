Parrocchia Santa Croce e San Felice | è iniziato il progetto Emozioni in Danza

Sono ripresi i corsi di danza nell'oratorio della parrocchia Santa Croce e San Felice di Salerno, nell'ambito del progetto "Emozioni in Danza", rivolto alle persone con disabilità. Al via, da inizio ottobre, le lezioni ogni martedì e giovedì alle 17.30 per i bambini e alle 18.30 per gli adulti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

