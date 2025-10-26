Dove cadono le comete succedono cose strane. La notte si illumina, i luoghi si riempiono di magia e nascono le idee, ma solo nelle teste di chi è in grado di coglierne la poesia. Di poesia ne ha molta in testa Olimpo, uno dei personaggi del nuovo romanzo di Vito di Battista ( Dove cadono le comete, Feltrinelli). Soltanto che per molti in paese, e ovviamente, le sue sono soltanto mattità. Al primo posto, ad esempio, c’è la scelta di scrivere racconti, poesie e articoli anziché andare a bottega dal padre ciabattino. Poi c’è l’amore dirompente e determinato per Anita, la biondissima figlia del fornaio, più grande di lui e rimasta senza un braccio mentre aiutava il padre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Parlano le anime dei morti. Storia universale di un borgo