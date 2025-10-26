Parlano le anime dei morti Storia universale di un borgo
Dove cadono le comete succedono cose strane. La notte si illumina, i luoghi si riempiono di magia e nascono le idee, ma solo nelle teste di chi è in grado di coglierne la poesia. Di poesia ne ha molta in testa Olimpo, uno dei personaggi del nuovo romanzo di Vito di Battista ( Dove cadono le comete, Feltrinelli). Soltanto che per molti in paese, e ovviamente, le sue sono soltanto mattità. Al primo posto, ad esempio, c’è la scelta di scrivere racconti, poesie e articoli anziché andare a bottega dal padre ciabattino. Poi c’è l’amore dirompente e determinato per Anita, la biondissima figlia del fornaio, più grande di lui e rimasta senza un braccio mentre aiutava il padre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Dolce pomeriggio anime meravigliose Oggi il mio cuore si riempie di gratitudine Un piccolo dono, fatto con amore, che profuma di creatività e di pace. Questi fili colorati diventeranno presto preghiere intrecciate, piccole creazioni che parlano di fede, spe - facebook.com Vai su Facebook
Parlano le anime dei morti. Storia universale di un borgo - La notte si illumina, i luoghi si riempiono di magia e nascono le... Si legge su msn.com
“Due anime in cielo”: la canzone per Sara e Lorenzo, morti in un incidente, disponibile su tutte le piattaforme - Ponsacco (Pisa), 5 luglio 2025 – Musica e parole continuano a raccontare la storia di Sara Cicciotto e Lorenzo Malacarne morti in un incidente stradale il 5 luglio del 2016. Riporta lanazione.it