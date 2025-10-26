Parità famiglia e nuove prospettive | se n' è discusso a Palazzo San Giorgio
“È un piacere ospitare nella casa comunale iniziative come questa, che affronta tematiche attuali che impegnano le tante associazioni che operano nella nostra città svolgendo un ruolo molto attivo dal punto di vista sociale". Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
