Parigi arrestati due uomini per il furto del secolo al Louvre Uno stava per prendere un aereo per l' Algeria l' altro era diretto in Mali
I due uomini, già noti alla polizia per furti con scasso, sono ladri esperti originari della Seine-Seint-Denis: potrebbero aver agito su commissione. Il secondo sospettato è stato arrestato nella regione parigina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
ULTIM'ORA - Due uomini sono stati arrestati sabato sera, sospettati di far parte della banda che ha messo in atto la rapina al museo del Louvre, a Parigi, lo scorso 18 ottobre. L'articolo continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato a Rapallo uomo ricercato per tentato omicidio a Parigi ift.tt/GFawpWC - X Vai su X
Due uomini sono stati arrestati per il furto al Louvre - In Francia sono stati arrestati due uomini con l’accusa di essere tra i quattro responsabili del clamoroso furto compiuto la scorsa settimana al Museo del Louvre di Parigi. Lo riporta ilpost.it
Rapina al Louvre, arrestati due uomini sospettati di far parte della banda - Sono indagati per “furto aggravato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato” ... Da msn.com
Furto al Louvre, arrestati due sospettati - Operazione di polizia a Parigi,scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre: sono state fermate 2 persone. Come scrive rainews.it