Pari col Pineto Miramari elogia il suo Forlì | Bravi a non mollare mai era una caccia ai fantasmi
È un mister Alessandro Miramari amareggiato ma allo stesso tempo soddisfatto del suo Forlì quello che si presenta in sala stampa al termine di Forlì-Pineto. L'1 a 1 finale premia solo in parte la prestazione dei galletti andati in svantaggio per una situazione molto controversa dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
