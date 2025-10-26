Pareggio esterno per il Fasano che mantiene imbattibilità e primo posto in classifica
SARNO (SALERNO) - Prosegue l’imbattibilità dell’US Città di Fasano, che pareggia per 1-1 al “Felice Squitieri” contro la Sarnese nel match valido per la 9^ giornata della Serie D-Girone H, conservando la vetta solitaria della classifica.Buono l’approccio al match dei padroni di casa, pericolosi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
