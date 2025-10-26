Parcheggi ex Piaggio e viale IV Novembre maxi progetto pronto
Pontedera, 26 ottobre 2025 – Il via ai lavori per la ristrutturazione delle coperture di via Maestri del Lavoro, la strada chiusa per sicurezza da tre anni che collega la zona dell’ospedale a viale Piaggio, e quelli dei parcheggi adiacenti alla biblioteca comunale, chiusi anch’essi dall’agosto 2022, non sono più così lontani. La progettazione esecutiva del maxi progetto, che comprende anche la ripavimentazione del centro storico di Pontedera e la riqualificazione di viale IV novembre, è pronta e sta per arrivare, già all’inizio della prossima settimana, nelle stanze di Palazzo Stefanelli. L’ultimo passaggio spetterà poi all’amministrazione comunale e alla società incaricata per la validazione di un progetto comunque molto complesso e che quindi richiederà, se tutto va bene, qualche settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Parcheggio ex Ape, al via i lavori. Aree sosta alternative per i pendolari - Il parcheggio ex Ape di viale Rinaldo Piaggio chiude per essere demolito e riapire, in tempi brevi, per far spazio al Vespa world days in programma ad aprile. Si legge su lanazione.it
Parcheggio ex Ape, è allarme. “Struttura metallica deteriorata" - Pontedera, 22 febbraio n2024 – Mettere in sicurezza in maniera rapida il parcheggio che sorge al posto del magazzino dell’Ex Ape Piaggio. Scrive lanazione.it
Finale, inaugurato il nuovo parcheggio nelle aree “Ex Piaggio” con 188 posti auto a tariffazione unica - È stato inaugurato ufficialmente il nuovo parcheggio realizzato nell’area “ex Piaggio” a Finale Ligure, già fruibile dallo scorso 13 agosto. Lo riporta msn.com