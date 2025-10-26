parcheggi ex piaggio e viale iv novembre maxi progetto pronto

Pontedera, 26 ottobre 2025 – Il via ai lavori per la ristrutturazione delle coperture di via Maestri del Lavoro, la strada chiusa per sicurezza da tre anni che collega la zona dell’ospedale a viale Piaggio, e quelli dei parcheggi adiacenti alla biblioteca comunale, chiusi anch’essi dall’agosto 2022, non sono più così lontani. La progettazione esecutiva del maxi progetto, che comprende anche la ripavimentazione del centro storico di Pontedera e la riqualificazione di viale IV novembre, è pronta e sta per arrivare, già all’inizio della prossima settimana, nelle stanze di Palazzo Stefanelli. L’ultimo passaggio spetterà poi all’amministrazione comunale e alla società incaricata per la validazione di un progetto comunque molto complesso e che quindi richiederà, se tutto va bene, qualche settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

