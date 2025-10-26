Papa | sogno Chiesa umileno vanagloriosa

11.56 Attenzione alle divisioni all'interno della Chiesa, della Comunità cristiana, che la trasformano in un luogo "giudicante ed escludente".Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nella Messa a San Pietro per il Giubileo delle Equipe sinodali. "Deporre clericalismo e vanagloria. Sogno una Chiesa umile, non gonfia di sé, ma ospitale per tutti. Non di potere". "Regola suprema,nella Chiesa è l'amore: nessuno è chiamato a comandare, tutti chiamati a servire, nessuno imponga le proprie idee",ha detto.Poi,ai leader di Nazioni: "Attenti al grido dei poveri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Scholas Italia. . Papa Francesco ha fondato Scholas per dare ai giovani spazi di crescita e cambiamento, al di là di religione, cultura o condizione sociale. Oggi Scholas anima quegli spazi, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per farli crescere. - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa in vacanza ridisegna la Chiesa - Sulla carta saranno due settimane di riposo, per staccare un po' la spina e godersi il fresco dei Castelli Romani, tra uno scambio a padel e una nuotata in piscina. Come scrive ilgiornale.it

Ricomporre lo scisma anglicano dopo 5 secoli? Un sogno che torna possibile - Cinque secoli dopo la frattura con Roma, cattolici e anglicani cercano nuove vie di dialogo per una comunione possibile ... Segnala msn.com